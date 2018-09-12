إلزام المراكز الصحية باستقبال المرضى بدون مواعيد.. والأولوية لصاحب الموعد

تواصل – الرياض:

وجهت وزارة الصحة المراكز الصحية باستقبال المرضى وتقديم العلاج لهم دون شروط، مع مراعاة المريض والتسجيل له عبر برنامج ‘‘موعد‘‘، على أن تكون الأولوية للحاجزين عبر التطبيق، وذلك بعد رفض بعض المراكز الصحية استقبال المراجعين دون التسجيل في التطبيق والحجز المسبق عليه.

وذكر مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة للقطاعات والمراكز الصحية، أنه «إشارة إلى خطاب إدارة الصحة الإلكترونية وتقنية المعلومات بالصحة العامة بشأن تشغيل برنامج «موعد» المنصة الموحدة للمواعيد في وزارة الصحة وتفعيله في جميع المناطق والمحافظات، يتم التأكيد على منسقي نظام «موعد» بمراعاة أن للمريض الحق في تلقي الخدمة الصحية المناسبة له، حتى وإن لم يقم حجز موعد من خلال التطبيق، ولا يحق لأي مركز صحي رفض استقبال أي مريض بحجة عدم حجز موعد مسبق، بل على منسق النظام بالمركز القيام بحجز موعد له، وتقديم الخدمة، مع إفهامه أن الأولية في تقديم الخدمة تكون لمن لديه موعد مسبق» بحسب ‘‘الوطن‘‘.