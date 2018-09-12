إحصائية: مليون طالب وطالبة في حلقات تحفيظ القرآن

تواصل – الرياض:

بلغ عدد طلاب وطالبات فصول وحلق تحفيظ القرآن الكريم، أكثر من مليون طالب وطالبة، في نهاية عام 2017، تُشكل الإناث نسبة 64% من إجمالي الطلاب.

وتشرف على فصول وحلقات تحفيظ القرآن الكريم الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المنتشرة في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن «عدد جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة 180 جمعية، تشرف على 44474 فصلاً وحلقة، يدرس فيها 1.060.179 طالباً وطالبة، بواقع 378367 طالباً، و681812 طالبة».