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«الشؤون البلدية» تُطلق برنامجًا لرفع كفاءة قيادات وموظفي البلديات

«الشؤون البلدية» تُطلق برنامجًا لرفع كفاءة قيادات وموظفي البلديات
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تواصل – الرياض:

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، برنامج الماجستير التنفيذي، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع البلدي وذلك بالتعاون مع جامعة الملك سعود كلية العمارة والتخطيط.

وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ قال مدير الموارد البشرية في الوزارة طلال الكود ‘‘إن الوزارة أعدت آلية للبرنامج تتكون من عدة خطوات حيث يتم ترشيح عدد كبير من قيادات القطاع البلدي الصاعدة وإخضاعهم لعدة اختبارات ليتم الاختيار بينهم حسب الأفضلية والكفاءة بالتنسيق مع جامعة الملك سعود‘‘.

وأفاد أن المتقدمين للالتحاق بالبرنامج يحملون تخصصات مختلفة بالقطاع البلدي بهدف تطوير القيادات بالقطاع وهو ما يحتاج إلى ثقافة عامة بكامل المبادرات وبرنامج التحول البلدي 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030.

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