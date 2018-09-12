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متى تعالج تساقط الشعر بالأدوية ومتى تحتاج لجراحة

متى تعالج تساقط الشعر بالأدوية ومتى تحتاج لجراحة
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تواصل – وكالات:

يمكن أن يؤثر تساقط الشعر على فروة الرأس وكامل أجزاء الجسم، نتيجة عوامل وراثية أو تغيرات هرمونية، أو حالات صحية ما أو نتيجة استخدام بعض أنواع الأدوية.

ووفقا لموقع “mayoclinic” فإن تساقط الشعر الوراثي مع التقدم في العمر هو السبب الأكثر شيوعا للصلع، بعض الناس قد يفضلون  الهروب من مسألة تساقط الشعر بإخفائه، ولكن هناك آخرون يختارون أحد العلاجات المتاحة لمنع المزيد من تساقط الشعر واستعادة النمو.

وتتوفر علاجات فعالة لبعض أنواع تساقط الشعر، قد تكون قادرة على وقف تساقط الشعر، أو إبطاء التساقط مثل تساقط الشعر فى حال (الثعلبة البقعية) حيث قد ينمو الشعر بدون علاج في غضون عام.

وتشمل خطة العلاج الخاصة بتساقط الشعر ( الأدوية / أو الجراحة لتعزيز نمو الشعر وبطء تساقط الشعر).

علاج تساقط الشعر بالأدوية

إذا كان سبب تساقط الشعر ناتج عن مرض معين، سيكون من الضروري علاج هذا المرض أولا ،  قد يشمل ذلك عقاقير لخفض العدوى وتعزيز جهاز المناعة الخاص بك ، وإذا كان هناك دواء معين يسبب فقدان الشعر ، فقد ينصح الطبيب بالتوقف عن استخدامه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

تتوافر الأدوية لعلاج تساقط الشعر ما يلى :

1- المادة الفعالة “مينوكسيديل”: هذا النوع من المادة الفعالة  يتم استخدامها على فروة الرأس يوميًا مدة تقل عن 6 أشهر من العلاج لمنع المزيد من تساقط الشعر وللبدء في إعادة نمو الشعر.

2- ادوية تحتوى على مادة فيناسترايد : بعد وصف الطبيب لها تحتاج إلى الاستمرار في تناولها للعمل على منع تساقط الشعر وبناء بوصيلات جديدة، ولكنه قد يعمل على تناقص الرغبة الجنسية والوظيفة الجنسية وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، كما يستخدم بحذر للحوامل.

علاج تساقط الشعر بالجراحة

ويكون اكثر شيوعا فى حالات تساقط الشعر الوراثي الذى يكون بشكل دائم ويؤثر فقط على فقط الجزء العلوي من الرأس.

خلال عملية زراعة الشعر يقوم طبيب الأمراض الجلدية أو الجراح التجميلي بإزالة بقع صغيرة من الجلد ، يحتوي كل منها على واحد إلى عدة شعيرات ، من الجزء الخلفي أو الجانبي لفروة رأسك.

العلاج بالليزر

يستخدم الليزر منخفض المستوى كعلاج لفقدان الشعر الوراثي لدى الرجال والنساءن حيث  أظهرت بعض الدراسات الصغيرة أنه يحسن من كثافة الشعر.

أعراض تساقط الشعر

1- ترقق تدريجي على فروة الرأس :  و هو أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا ، حيث يصيب الرجال والنساء نتيجة التقدم في العمر.

2- ظهور بقع صلعاء دائرية : يؤثر هذا النوع من تساقط الشعر عادة على فروة الرأس فقط ، ولكنه يحدث أحيانًا في اللحية أو الحواجب.

3- تساقط الشعر المفاجئ: نتيجة صدمة بدنية أو عاطفية هذا النوع من تساقط الشعر عادة ما يؤدي إلى ترقق الشعر بشكل عام وليس ظهور بقع صلعاء.

4- فقدان الشعر فى كامل الجسم: بعض الحالات والعلاجات الطبية ، مثل العلاج الكيميائي للسرطان ، ولكن عادة ما ينمو الشعر.

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