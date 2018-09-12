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الغرامة 20 ألف ريال.. «الحياة الفطرية» تحظر صيد الطيور بـ 4 مواقع

الغرامة 20 ألف ريال.. «الحياة الفطرية» تحظر صيد الطيور بـ 4 مواقع
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تواصل – الرياض:

طبقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بداية من يوم أمس (الثلاثاء)، قرار حظر صيد الطيور في 4 مواقع على ساحل البحر الأحمر، تغطي كامل الحدود الإدارية لمنطقة مكة المكرمة، وتشمل القوز والمظيليف بمحافظة القنفذة، ومركز مجيرمة بالليث ومركز مستورة بمحافظة رابغ.

وأعلنت الهيئة على ضرورة تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة بهذا الأمر وعدم التهاون والإبلاغ عن جميع المخالفين، مع التحفظ على وسائل الصيد المضبوطة مع المخالفين الذين قد يتعرضون لغرامة قد تصل إلى 20 ألف ريال ومصادرة ما تم ضبطه معهم.

جاء استجابة لتوجيه أمير العاصمة المقدسة خالد الفيصل، الذي وجه بإنشاء 4 مراكز لقوة الحماية موزعة على طول ساحل المنطقة، وتزويدها بأفراد من قوة حماية المناطق المحمية وعدد من الدوريات والآليات اللازمة.

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