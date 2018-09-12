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قصف مطار طرابلس الليبية بالصورايخ

قصف مطار طرابلس الليبية بالصورايخ
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تواصل – أ ف ب:

شهد المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس أمس (الثلاثاء) سقوط صواريخ في محيطه من دون أن تسفر عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات، كما أفاد مصدر ملاحي.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه إن القصف استدعى تحويل مسار طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية كانت تقوم برحلة بين الاسكندرية وطرابلس إلى مطار مصراتة، المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرق طرابلس.

وأضاف أن “التحضيرات جارية لإخلاء مدرج مطار معيتيقة ونقل الطائرات الموجودة فيه حاليا إلى مطار مصراتة”.

ومطار معيتيقة الدولي هو الوحيد العامل في طرابلس وقد أغلق من 31 أغسطس ولغاية 7 سبتمبر بسبب معارك خلفت 63 قتيلا على الأقل قرب العاصمة الليبية.

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