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«الزعاق» يتوقع أيام رمضان و«العيدين» خلال العام الهجري الجديد

«الزعاق» يتوقع أيام رمضان و«العيدين» خلال العام الهجري الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن الموافقات الشهرية حسابيًا للعام الهجري الجديد تشمل موافقة يوم عاشوراء ليوم الخميس، وأول رمضان يوم الاثنين وأول شوال؛ حيث عيد الفطر يوم ثلاثاء، ووقفة الأضحى السبت وعيد الأضحى يوم الأحد.

وأضاف الزعاق في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الموافقات الفلكية تشمل: الخميس 17 محرم ويتساوى فيه الليل والنهار، والجمعة 14 ربيع الثاني أطول ليالي العام، والسبت 9 رجب يتساوي الليل والنهار تساوٍ ربيعي ويعد الجمعة الموافق 18 شوال أطول أيام السنة، مشيرًا إلى أن المملكة والخليج لن تشاهد إلا كسوفًا واحدًا وهو كسوف القمر.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن العام الهجري الجديد عدد أيامه 354 يومًا ويحتوي على ستة شهور ناقصة (29 يوما) وستة شهور كاملة (30 يوما)، مشيرًا إلى أن الشهور التامة هي “صفر وربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الآخرة وشعبان وشوال”.

وأكد أن العام الهجري الذي بدأ اليوم الثلاثاء سينتهي في يوم الجمعة، على أن يحتوي كل شهر على أربعة جمع ما عدا خمسة شهور تحتوي على خمس جمع، على أن يكون في هذه السنة 51 جمعة.

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