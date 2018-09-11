حريق يخلي 21 شخصاً بينهم أطفال في خميس مشيط (صور)

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تواصل – فريق التحرير:

باشر الدفاع المدني بخمیس مشیط مساء أمس الثلاثاء، بلاغا عن حادث حريق بشقة سكنیة بالدور الثالث بعمارة مكونة من 5 أدوار بحي الشرفیة بخمیس مشیط.

وفي التفاصیل، قال المتحدث الرسمي باسم مدني عسیر، العقید محمد بن عبدالرحیم العاصمي: انحصر الحريق في مجلس الرجال بمساحة 4 أمتار في 5 أمتار؛ ما أدى إلى احتراق الغرفة بكامل محتوياتھا، وتأثر بقیة أرجاء الشقة باسوداد كربوني نتیجة لتوابع الحريق (الدخان).

وأضاف: عملت فِرق الدفاع المدني على إخلاء أسرة صاحب الشقة “امرأة وطفلان”، إلى جانب إخلاء بقیة سكان العمارة إلى مكان آمن، وعددھم 10 نساء و8 أطفال، ثم احتواء وإخماد الحريق الذي لم يصاحبه أية إصابات تُذكر، فیما لا تزال إجراءات التحقیق جارية لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

 

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