«صقور البحر».. طائرات قتالية تصل المملكة الخميس

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

القصيم.. إغلاق أسواق بريدة بسبب «إنفلونزا الطيور»

القصيم.. إغلاق أسواق بريدة بسبب «إنفلونزا الطيور»

مفاجأة صادمة لـ«عائلة طفل» بالرياض.. اختفى داخل مستشفى حكومي

مفاجأة صادمة لـ«عائلة طفل» بالرياض.. اختفى داخل مستشفى حكومي

إعفاء 5 قادة بمدارس عالمية في الرياض بسبب «إجراءات الانضباط»

إعفاء 5 قادة بمدارس عالمية في الرياض بسبب «إجراءات الانضباط»

«صقور البحر».. طائرات قتالية تصل المملكة الخميس

«صقور البحر».. طائرات قتالية تصل المملكة الخميس
0

تواصل – الرياض:

تحصل القوات البحرية السعودية، الخميس المقبل، لأول مرة على طائرات عمودية بحرية قتالية وذات مهام متعددة.

والطائرات القتالية الجديدة أمريكية من نوع (MH-60R) التي تعمل من على ظهر السفن والقواعد البحرية بالأساطيل، بحسب “العربية”.

ويمتلك هذا النوع قدرات للحروب السطحية والحروب تحت سطحيةن كما أن لديها القدرة على القيام بالمهام الثانوية كالبحث والإنقاذ ونقل المصابين.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في يونيو 2015 عزمها بيع طائرات هليكوبتر وتجهيزاتها من الأسلحة. وتشمل الصفقة حصول السعودية مبدئياً على 10 طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض (MH-60R)، ويطلق على هذه الطائرات “صقر البحر” وتحل محل أسطول الهليكوبتر القديم من طراز H-46D.

وستخفض الطائرة الجديدة بشكل كبير التكاليف لكل ساعة طيران، وعمليات إزالة المكونات، وإجراءات الصيانة غير المجدولة.

وتحتوي القمرة الزجاجية للطائرة شاشات عرض بتقنية “الكريستال السائل المصفوف النشط”، التي تستخدم لتسهيل العروض التقديمية الرأسية والأفقية التجريبية للطيار ومساعده.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>