تقني: برامج لا تخلو منها الأجهزة تستخدمها الدول في «التجسس»

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني ياسر الرحيلي من بعض البرامج الموجودة في الكثير من الأجهزة، التي تستغلها بعض الدول في التجسس.

وقال الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا أرادت دولة إخفاء برامج تجسس عالية المستوى، فلن تجد أفضل من زراعتها في برامج مكافحات الفيروسات وذلك لأنه:

– له صلاحية كاملة على الجهاز

– يثق به المستخدم

– يمكن البحث عن الملفات السرية المستهدفة بسهولة.

– يصعب تشغيله بمعزل عن الإنترنت

وأضاف “أتمنى أن يكون هناك مبادرة لتقليل خطر البرامج التي تطورها دول أخرى علينا وتقنين استخدامها بطريقة تمكن الاستفادة منها مع تحجيم خطرها وتقليل أثره”.

وتابع الرحيلي: أيضاً تستطيع الدولة التي سيطرت على مكافح فيروسات وسخرته لتجسسها أن تجعل المكافح لا يكتشف برامج التجسس الأخرى التي تنشرها بطرق أخرى؛ والشواهد على هذا كثيرة.. مثال برنامج التجسس “ريجن”.