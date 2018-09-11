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دعوى فلسطينية ضد الكيان الصهيوني في «الجنائية الدولية»

دعوى فلسطينية ضد الكيان الصهيوني في «الجنائية الدولية»
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تواصل – وكالات:

أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن فلسطين أقامت دعوى جرائم حرب ضد إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية على خلفية خططها الخاصة بإزالة قرية خان الأحمر البدوية بالضفة الغربية، مؤكداً أنه “يجب محاسبة إسرائيل عن خططها الخاصة بالقرية”.

وكان جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، هدد الاثنين بفرض عقوبات إذا حققت المحكمة في “جرائم أمريكية” بأفغانستان، أو بانتهاكات إسرائيلية في فلسطين.

وسلطت أزمة قرية خان الأحمر الضوء على تهجير الفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني، وحثت دول أوروبية إسرائيل هذا الأسبوع على الامتناع عن هدم القرية.

وكان الكيان الصهيوني قد زعم، أن خان الأحمر مجموعة من الأكواخ شرق القدس بنيت بطريقة غير شرعية وعرضت إعادة توطين السكان في منطقة تبعد 12 كيلومتراً. وقال منتقدو القرار إن إجلاء السكان يهدف إلى توفير مساحة للمستوطنات الإسرائيلية، بينما رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الاستئناف الأسبوع الماضي، ومن المتوقع هدم القرية قريباً.

 

 

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