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«مناورات أمريكية» لحماية الملاحة في الخليج العربي
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تواصل – وكالات:

تقوم البحرية الأمريكية بإجراء مناورات هذا الشهر لضمان استعدادها لضمان حرية الحركة عبر الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، وسط تهديدات متصاعدة من إيران لعرقلة الشحن عبر النقاط المهمة.

ووفقاً لموقع “بلومبيرغ”، ستجري هذه التدريبات مع حلفاء إقليميين وعالميين لأمريكا، وهي جزء من إجراءات مكافحة الأسطول الأمريكي الخامس لإزالة الألغام والرد على التهديدات ضد الملاحة البحرية، بحسب ما أكده الجنرال سكوت ستيرني للصحفيين من مقر الأسطول في المنامة.

ويتم إجراء تمرين واحد في جيبوتي، التي تقع على جانب من مضيق باب المندب، وهي نقطة حاسمة الأهمية للشحن العالمي في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر.

وقال ستيرني إن التدريبات المشتركة “توضح أن الولايات المتحدة وشركاءها على أهبة الاستعداد لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة حيثما يسمح القانون الدولي بذلك”.

وشدد القائد الأمريكي على أن حلفاء الولايات المتحدة يحتاجون إلى معالجة أي تهديد ضد المصالح والسفن، مؤكداً أن أنشطة إيران تهدد الاستقرار في المنطقة بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بدعمها لميليشيات الحوثي في اليمن.

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