توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

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تواصل – فريق التحرير:

أبلغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جميع ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها العام الماضي بضرورة تحديث بياناتهم في النظام، وحددت مهلة لذلك، ومددتها عدة مرات أيضاً؛ حرصاً منها على حصول كافة الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المستحقة.

وأضافت الوزارة، أن عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية النهارية الأهلية العام الماضي بلغ (١٦٧١٣) مستفيداً، مبينة أن عدداً منهم لم يحدثوا بياناتهم في النظام خلال المهلة الزمنية المحددة سابقاً؛ مما جعل استفادتهم من خدمات الوزارة متعذرة.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى وجود تنظيم اتفقت عليه مع وزارة التعليم في عام ١٤٣٦هـ، تضمن تحديد الضوابط والحالات التي يتم خدمتها في كلتا الوزارتين، منوهة إلى أن الحالات التي لا يستوعبها التعليم وتنطبق عليها الضوابط سيتم احتسابها وشمولها بالخدمة في الوزارة حسب أولوية التحديث وصرف كافة المبالغ المعتمدة من الدولة لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أن القواعد التنفيذية المحدثة وإشعار أهلية القبول للمستفيد أتاحت له الاختيار والتوجه إلى مراكز الرعاية النهارية الأهلية التي يرغب التسجيل فيها طالما أنه يوفر الخدمات التي يحتاجها المستفيد والمنصوص عليها في إشعار أهلية القبول.

كما منحت القواعد التنفيذية المحدثة مجالات لمراكز الرعاية النهارية بالعمل لفترة ثانية مسائية، وكذلك خلال الصيف، إضافة إلى استقبال الحالات التي ترغب في الخدمات أو بعضها على نفقتها الخاصة.

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