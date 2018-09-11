إحصائية تكشف الفئة الأكثر تبرعاً بـ«الأعضاء» في المملكة

تواصل – الرياض:

أعلن المدير الطبي للمركز السعودي لزراعة الأعضاء واستشاري أمراض الكلى الدكتور بشر العطار عن عدد عمليات زراعة الأعضاء خلال العام الماضي 2017 إذ بلغت 1274 عملية، مؤكداً أن المتبرع لمستفيد سعودي يحصل على مكافأة مالية من وزارة الصحة مقدارها 50 ألف ريال.

وأوضح العطار أن الرجال يمثلون النسبة الأكبر من المتبرعين الأحياء وذلك بنحو 70%، فيما تبلغ نسبة النساء المتبرعات نحو 30%، وليس للأمر أي علاقة بالرغبة في التبرع أو أن الإيثار يفوق عند الرجل المرأة، كما أن الظروف الاجتماعية قد يكون لها الأثر الأكبر، كذلك نجد أنه في حالات الوفيات الدماغية أيضاً نسبة الرجال تزيد عن النساء.

وأضاف أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الخاصة لهذه البرامج خلال عام 1438هـ، من أبرزها زيادة عدد عمليات زراعة الأعضاء سواء من المتبرعين الأحياء أو من المتبرعين بعد الوفاة، حيث بلغ مجموع العمليات منذ بداية البرنامج 14469 عملية، في حين بلغت عمليات الأنسجة البشرية منذ بداية البرنامج 1904 عمليات؛ وفقاً لـ”الوطن”.

وأشار العطار إلى أن أكثر عمليات زراعة الأعضاء في المملكة تتصدرها عمليات زراعة الكلى بنحو 11509 عمليات، تليها عمليات زراعة الكبد حيث تمت زراعة 2233 عملية، ثم عمليات زراعة القلب حيث تم إجراء عدد 650 عملية زراعة قلب، ثم عمليات زراعة الرئة حيث زرعت 285 رئة، أما أندر العمليات فهي عمليات زراعة البنكرياس بنحو 64 عملية فقط.