جازان.. أمطار غزيرة وإجلاء المتنزهين من الواجهة البحرية

تواصل – جازان:

شهدت منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، حالة مطرية غزيرة، فيما أجلت الدوريات الأمنية عدداً من العائلات والمتنزهين، بعد أن طلبوا العون عبر نداء الاستغاثة جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة جازان، وذلك بمشاركة الهلال الأحمر السعودي.

وشدد الدفاع المدني على أهمية اتخاذ التدابير كافة أثناء هبوب العواصف وهطول اﻷمطار، مهيبًا بتوخي الحيطة والحذر، خصوصاً أن المنطقة تشهد تلك الفترة سقوط أمطار وجريان السيول وهبوب الرياح الشديدة، متمنياً السلامة للجميع.

وتشهد سواحل منطقة جازان اليوم حالة مطرية وتقلبات جوية، وصواعق رعدية، فيما شهدت المرتفعات الجبلية أمطاراً غزيرة.