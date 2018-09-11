أضرار كبيرة لإزالة «بلف الحرارة» من محرك السيارة.. احذرها

تواصل – وكالات:

بلف الحرارة من الأجزاء المهمة في السيارة، حيث إنه يعمل على إبقاء حرارة المحرّك ثابتة بين 85 و98 درجة مئوية، لكي يقدّم المحرك أفضل أداء له، لكنّ عدداً كبيراً من السائقين يعمد إلى نزع بلف الحرارة في الصيف على اعتقاد أنه سيعمل على تخفيض درجة حرارة المحرك بصورة مستمرة مما يفيد السيارة، لكنه تصرف خاطئ.

حيث إن نزع بلف الحرارة من مكانه قد تكون له أضرار تصيب سيّاراتكم، لأن عند حصول انفجارات في داخل غرف الاحتراق، تُصبح المكينة بحاجة إلى تبريد، والذي تستمده من سائل الردياتير، وفي حال عدم وجود البلف فإن سائل الردياتير سيستمر بالدوران في المجاري الخاصّة به بشكل مستمر؛ مما يؤدي إلى أضرار عديدة نستعرضها هنا.

1- لن يتم احتراق الوقود بشكل صحيح؛ مما يفقد الكثير من قوة وعزم السيارة.

2- يعمل زيت المحرك تحت درجة حرارة معينة، مع نزع بلف الحرارة فإن الزيت لن يتحرك بشكل جيد، كما لن يقوم بتزييت المحرك بصورة طبيعية.

3- يعمل بلف الحرارة على تنظيم الحرارة بين المكينة والردياتير، وفي حال نزعه فقد يصل سائل التبريد إلى المحرك ساخناً.