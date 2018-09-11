المدينة الطبية بجامعة الملك خالد تطرح وظائف إدارية.. هنا الشروط والتفاصيل

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أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة بالمدينة الطبية عن رغبتها في التوظيف على وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات، لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير؛ وذلك وفقاً للتفاصيل والمواعيد الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 – موظف موارد بشرية (للرجال فقط):

– دبلوم في تخصص موارد بشرية مدته سنتان بعد الثانوية العامة + خبرة سنتين في مجال التخصص.

2 – موظف إدارة مالية (للرجال فقط):

– دبلوم في المحاسبة أو المالية مدته سنتان بعد الثانوية العامة + خبرة 4 سنوات في مجال التخصص.

3 – موظف إدارة ميزانية (للرجال فقط):

– بالنسبة للتقني دبلوم في التخصص مدته سنتان بعد الثانوية العامة + خبرة 6 سنوات.

4 – موظف مشتريات (للرجال فقط):

– دبلوم في إدارة المواد مدته سنتان بعد الثانوية العامة + خبرة سنتين في مجال التخصص.

5 – موظفة إدارة المتابعة (للنساء فقط):

– بكالوريوس موارد بشرية +خبرة سنتين.

6 – موظف إدارة متابعة (للرجال فقط):

– دبلوم في تخصص موارد بشرية مدته سنتان بعد الثانوية العامة + خبرة سنتين في التخصص.

7 – موظف شؤون قانونية (للرجال فقط):

– ماجستير قانون/ أنظمة/ حقوق + خبرة ثلاث سنوات في التخصص بعد البكالوريوس أو الماجستير.

– أو بكالوريوس قانون/ أنظمة/ حقوق + خبرة 5 سنوات بعد البكالوريوس.

8 – مشرف موارد بشرية (للرجال فقط):

– بكالوريوس موارد بشرية + خبرة 10 سنوات في التخصص أو ماجستير موارد بشرية + خبرة 7 سنوات بعد البكالوريوس أو الماجستير.

9 – مهندس شبكة وأنظمة تقنية المعلومات (IT Infrastructure Engineer) (للرجال فقط):

– ماجستير علوم حاسب + خبرة 5 سنوات بعد الماجستير يفضل حامل الشهادات المهنية في علوم الحاسب مثل: CCNA/MCSA/MCITP/BSCI/BCMCN.

– القدرة على تحديد احتياجات المستشفى من عتاد وبرامج ومواصفاتها، فحص الأجهزة والبرامج المتسلَّمة الإشراف على شبكة المستشفى والخادمات ومركز البيانات.

– تطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة المعلومات الخاصة بالمستشفى وأخذ النسخ الاحتياطية لأنظمة المستشفى المختلفة.

الشروط العامة للوظائف الإدارية على برنامج التشغيل الذاتي للمدينة الطبية بجامعة الملك خالد:

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 – أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

3 – أن يكون التقديم إلكترونياً عن طريق الموقع المذكور، ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة PDF.

4 – لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم.

5 – ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.

6 – إرفاق شهادات الخبرة التي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة.

7 – اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.

8 – إرفاق صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والهوية الوطنية.

9 – إرفاق ترجمة لأي شهادة بغير اللغة العربية من مكتب معتمد.

10 – في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

ونوهت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد إلى بعض الملاحظات قبل البدء بعملية التقديم وتسجيل البيانات الشخصية كالتالي:

– سيطلب نظام التوظيف تسجيل بياناتك برجاء إدخالها بشكل صحيح وفي المكان المخصص لها.

– يفضل الدخول على نظام التوظيف من الأجهزة المكتبية.

– يجب تسجيل رقم الجوال والبريد الإلكتروني الشخصي للمتقدم بشكل صحيح حيث سيتم التواصل معك من خلالهما.

– يتم إرفاق كل مستند مطلوب في المكان المخصص له والتأكد من إرفاقه بشكل صحيح وواضح، ومقروء ويجب أن تكون صيغ الملفات المرفوعة على نظام التوظيف بصيغة (PDF) فقط، وألا يتجاوز حجم المرفق الواحد (2 ميغابايت).

– لا يمكن التعديل على البيانات بعد إرسال الطلب من قبل المتقدم والحصول على رقم للطلب.

– لاعتماد الخبرات يجب أن تكون مصدقة من جهة العمل (ومن الغرفة التجارية لموظفي القطاع الخاص، ويجب إرفاق ما يثبت التسجيل في التأمينات الاجتماعية لفترة الخبرة).

– خطاب من الجهة بطبيعة العمل في حالة وجود خبرة موقع من مدير الإدارة والمدير العام على أن تكون طبيعة العمل متفقة مع تخصص الوظيفة.

موعد وطريقة التقديم: يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/01/06هـ ولمدة أسبوع من تاريخه، من خلال الرابط التالي (هنا) خلال الفترة الموضحة أعلاه.