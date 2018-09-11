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مشاهد صادمة.. ممارسات غير أخلاقية وأنشطة مشبوهة بالنوادي الصحية

مشاهد صادمة.. ممارسات غير أخلاقية وأنشطة مشبوهة بالنوادي الصحية
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “يا هلا” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية” مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود ممارسات غير أخلاقية وأنشطة غير مرخصة تقع بالنوادي الصحية.

وقال مقدم البرنامج الإعلامي، مفرح الشقيقي، إن هناك العديد من الشكاوى التي وصلت للبرنامج بشأن تلك الممارسات التي تحدث بملحقات الوحدات السكنية المفروشة، خاصة النوادي الصحية.

وعرض البرنامج تحقيقاً صحفياً كشف العديد من الممارسات غير الأخلاقية والأنشطة المشبوهة التي تتخذ من الشقق السكنية ومقرات المساج والحمام المغربي مقراً لها.

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