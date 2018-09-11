تفاصيل السيطرة على حريق ناقلة الديزل بطريق «القصيم – الرياض» (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

القصيم.. إغلاق أسواق بريدة بسبب «إنفلونزا الطيور»

القصيم.. إغلاق أسواق بريدة بسبب «إنفلونزا الطيور»

مفاجأة صادمة لـ«عائلة طفل» بالرياض.. اختفى داخل مستشفى حكومي

مفاجأة صادمة لـ«عائلة طفل» بالرياض.. اختفى داخل مستشفى حكومي

إعفاء 5 قادة بمدارس عالمية في الرياض بسبب «إجراءات الانضباط»

إعفاء 5 قادة بمدارس عالمية في الرياض بسبب «إجراءات الانضباط»

تفاصيل السيطرة على حريق ناقلة الديزل بطريق «القصيم – الرياض» (فيديو)

0

 

تواصل – فريق التحرير:

علق العقيد إبراهيم عبدالعزيز أبا الخيل المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة القصيم على حادثة انقلاب واحتراق ناقلة ديزل على طريق القصيم الرياض.

وقال أبا الخيل، في مداخلة مع برنامج “معالي المواطن” على قناة إم بي سي، إن مركز القيادة والسيطرة تلقى في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة من صباح اليوم بلاغاً عن الحادث.

وأضاف أنه تم انتقال فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، واتضح أن الحادث عبارة عن انقلاب صهريج يحمل مادة الديزل باتجاه القصيم.

وأشار متحدث الدفاع المدني بالقصيم إلى أنه تمت مباشرة الحادث، وكان هناك تسرب للديزل بسبب انقلاب الصهريج، على المسار الواقع بين المسارين لمسافة 400 متر تقريباً، وتمت السيطرة على الحادث بدون إصابات ولله الحمد.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مدني ينبع ينقذ أسرة احتجزت داخل مسكنها جراء حريق

مدني ينبع ينقذ أسرة احتجزت داخل مسكنها جراء حريق

حريق يخلي 325 نزيل‬اً بأحد فنادق جدة (صور)

حريق يخلي 325 نزيل‬اً بأحد فنادق جدة (صور)

نقل معاملات «نيابة الدمام» للخبر.. والنائب العام يرأس لجنة التحقيق في «الحريق»

نقل معاملات «نيابة الدمام» للخبر.. والنائب العام يرأس لجنة التحقيق في «الحريق»

النائب العام يقف على أضرار حريق فرع النيابة العامة بالدمام

النائب العام يقف على أضرار حريق فرع النيابة العامة بالدمام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>