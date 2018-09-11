تفاصيل السيطرة على حريق ناقلة الديزل بطريق «القصيم – الرياض» (فيديو)

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علق العقيد إبراهيم عبدالعزيز أبا الخيل المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة القصيم على حادثة انقلاب واحتراق ناقلة ديزل على طريق القصيم الرياض.

وقال أبا الخيل، في مداخلة مع برنامج “معالي المواطن” على قناة إم بي سي، إن مركز القيادة والسيطرة تلقى في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة من صباح اليوم بلاغاً عن الحادث.

وأضاف أنه تم انتقال فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، واتضح أن الحادث عبارة عن انقلاب صهريج يحمل مادة الديزل باتجاه القصيم.

وأشار متحدث الدفاع المدني بالقصيم إلى أنه تمت مباشرة الحادث، وكان هناك تسرب للديزل بسبب انقلاب الصهريج، على المسار الواقع بين المسارين لمسافة 400 متر تقريباً، وتمت السيطرة على الحادث بدون إصابات ولله الحمد.