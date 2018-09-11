متحدث «التحالف»: الميليشيات الحوثية أطلقت 192 صاروخاً باليستياً على المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، أن التحالف قدم كل التسهيلات لكن وفد الحوثيين لم يكن جدياً بالذهاب إلى جنيف.

وأضاف، المالكي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا بد من ممارسة مجلس الأمن الضغوط على الحوثيين للتوصل إلى حل سياسي، موضحاً أن الميليشيات الحوثية أطلقت 192 صاروخاً باليستياً على المملكة خلال الفترة الماضية.

وأشار المتحدث باسم التحالف العربي إلى أن التحالف استهدف 268 موقعاً تعرضت للتدمير أسفرت عن مقتل 800 حوثي، كما عرض المالكي صوراً جوية لغارات التحالف التي استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين، وصوراً أخرى التقطتها الطائرات تظهر استهداف التحالف لآليات تابعة للحوثيين، كما عرض صوراً وخرائط تظهر مواقع الصواريخ الباليستية للحوثيين.

وأكد المالكي أن المدنيين اليمنيين يدفعون حياتهم جراء الألغام التي زرعها الحوثيون، الذين يواصلون زراعة الألغام بشكل عشوائي في مناطق سيطرتهم، مضيفاً أن الحوثيين وحزب الله يتاجرون بالمخدرات لتمويل الجهد الحربي في اليمن.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لتأمين الملاحة البحرية من تهديدات الحوثيين، مشيراً إلى أنه تم اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقت على أهداف مدنية في السعودية.

وبين المالكي أن محور الضالع سجل اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحوثي والجيش الوطني، كما تطرق المالكي للمكاسب الميدانية الأخيرة للجيش اليمني بدعم من قوات التحالف.

وأكد المتحدث أن التحالف يواصل إصدار التصاريح للسفن تسهيلاً للعمل الإغاثي، مشيراً إلى أن التحالف وفر كل التسهيلات لوفد الحوثيين للسفر إلى جنيف.‎