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أمطار غزيرة تقطع الكهرباء في بعض محافظات وقرى جازان (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظات جازان، خلال الساعات الماضية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تسببت في انقطاعات للكهرباء في بعض المحافظات والقرى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على مناطق: (حائل، القصيم، رفحاء، الرياض ,الشرقية) وزيادة في نسبة الرطوبة على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

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