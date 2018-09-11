المحكمة العامة بالخبر توقع اتفاقية مع جمعية «وئام» لتشغيل مكتب المصالحة الأسرية

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وقعت المحكمة العامة في محافظة الخبر صباح اليوم (الثلاثاء) مع الجمعية الخيرية للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية “وئام” مذكرة تفاهم لتشغيل مكتب المصالحة بالمحكمة العامة بالخبر، وذلك بحضور رئيس المحكمة العامة بالخبر فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالله الجعفري والمشرف العام على الجمعية الخيرية للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية “وئام” الدكتور محمد العبدالقادر.

وأوضح رئيس المحكمة العامة بالخبر الشيخ أحمد بن عبدالله الجعفري، أن المرفق العدلي يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة – أعزها الله – الأمر الذي انعكس على تطور الخدمات العدلية وتميزها، في ظل متابعة وتوجيهات معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً لاهتمام وزارة العدل بتفعيل مكاتب المصالحة في المحاكم، والعمل على تنفيذ مستهدفات الوزارة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ سعياً نحو تقليل تدفق القضايا على المحاكم، مبيناً أن وجود جهة مختصة بالجانب الأسري سيسهم بمشيئة الله في تحقيق جانب العلاج من خلال المصالحة، والوقاية عبر البرامج التنموية التي تنفذها الجمعية لأفراد المجتمع، مشيداً بما تبذله جمعية وئام في هذا الجانب.

من جهته، عبر المشرف العام على جمعية وئام الدكتور محمد العبدالقادر عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لوئام على ما تحظى به الجمعية من دعمٍ واهتمام من سموه.

كما عبر عن شكره لمعالي وزير العدل على الثقة في جمعية وئام لتشغيل مكاتب المصالحة الأسرية، مبيناً أن هذا المكتب هو الثالث الذي تشغله الجمعية، حيث تشغل الجمعية مكتباً للمصالحة في مقرها الرئيس، وآخر في مقر محكمة الأحوال الشخصية في الدمام.

وبين أن توجه الجمعية وحرصها على الإسهام الفعال في تنمية الأسرة بتبني الشراكة كقيمة ومستهدف لها، مردفاً أن الجمعية تستشعر دور القطاع الثالث في تحقيق برنامج التحول الوطني٢٠٢٠ ورؤية المملكة٢٠٣٠ عبر تقديم الخدمات بالشراكة مع مختلف القطاعات.

وأضاف أن الجمعية حرصت على أن يكون المستشارون العاملون في هذه المكاتب من ذوي الخبرة والتأهيل، وأن يتجاوز دور هذه المكاتب المصالحة الآنية للمتابعة المستمرة، وإشراك طرفي الدعوى في دورات وأمسيات أسرية يقدمها متخصصون، بالإضافة إلى الإصدارات والمنشورات التي تقدم لهم.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن مكاتب المصالحة التي تشغلها الجمعية تستقبل راغبي الصلح من المواطنين أو المقيمين، سواءً كان لديهم دعوى لدى المحكمة، أو رغبوا في تسوية الخلاف عبر هذه المكاتب.

ومن جانبه، قال مدير الإدارة العامة في المحكمة العامة في محافظة الخبر محمد خليف المطيري، إن مكتب المصالحة في المحكمة يقوم حالياً بدور مميز في إنهاء القضايا صلحاً؛ حيث تنتهي 60% من القضايا المحالة لمكتب المصالحة بالصلح.