«شركات نقل» ترفض توصيل الطلاب بالعرضيات.. و«تواصل» تكشف السبب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

القصيم.. إغلاق أسواق بريدة بسبب «إنفلونزا الطيور»

القصيم.. إغلاق أسواق بريدة بسبب «إنفلونزا الطيور»

مفاجأة صادمة لـ«عائلة طفل» بالرياض.. اختفى داخل مستشفى حكومي

مفاجأة صادمة لـ«عائلة طفل» بالرياض.. اختفى داخل مستشفى حكومي

إعفاء 5 قادة بمدارس عالمية في الرياض بسبب «إجراءات الانضباط»

إعفاء 5 قادة بمدارس عالمية في الرياض بسبب «إجراءات الانضباط»

«شركات نقل» ترفض توصيل الطلاب بالعرضيات.. و«تواصل» تكشف السبب

«شركات نقل» ترفض توصيل الطلاب بالعرضيات.. و«تواصل» تكشف السبب
0

 

تواصل – سعيد القرني:

رفضت عدة شركات نقل توصيل الطلاب والطالبات في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة.

وأعرب عدد كبير من أولياء الأمور في حديث خاص لـ “تواصل” عن تذمرهم الشديد تجاه معظم الشركات، بعد أن رفضوا نقل أبنائهم من وإلى المدارس، وتعنت الشركات.

من جانبه، أكد سالم بن خزمان الحارثي، أن جميع الشركات تخلت عن نقل طلابهم وطالباتهم، وأنهم تقدموا لشركة تطوير للنقل بمحافظة القنفذة بالعديد من الشكاوى وأبلغوهم أنه تم تسليم النقل لشركة حافل.

وأضاف: “شركة حافل رفضت أن تدفع للمتعهدين بالنقل أكثر من 8 ريالات وسعة المركبات 7 طلاب حيث إن المجموع 56 ريالاً لكل سيارة”.

وأشار إلى أن الأهالي رفضوا ذلك المبلغ لأنه لا يكفي متطلبات المركبة من وقود وغيره، حيث إن الشركات المسبقة كانت تدفع مبلغ 10 ريالات على الطالب الواحد ولكن هذه السنة تم تقليص المبلغ إلى 8 ريالات، لافتاً إلى مراجعة مكاتب الشركات بالقنفذة ولكن للأسف دون جدوى أو حل يرضي الطرفين، مشدداً على أن الطلاب والطالبات خلال هذه الأيام لا تتوافر لهم وسائل نقل.

أما عبدالله صالح الحارثي، فقال إن أكثر الطلاب والطالبات يذهبون للمدارس إما عن طريق الإيجار الشخصي وهذا يكلف الأهالي أعباء كثيرة، أو أن يقوم أولياء الأمور بتوصيلهم، لافتاً إلى أن بعض المدارس تقع بمناطق جبيلة ووعرة.

بدوره، أعرب عطية علي البحيري، عن استيائه من تعنت شركات النقل، مؤكداً أن أولياء الأمور استجابوا لقرارات وزارة التعليم بدفع 200 ريال وللأسف إلى الآن لم تتوفر وسائل نقل لأبنائهم، مؤكداً أن طلاب العرضيات منذ بداية العام الدراسي دون نقل.

ومن جانبهم، ناشد المتعهدين في المحافظة، مسؤولي وزارة التعليم بالتدخل العاجل والنظر لأبنائهم وبناتهم وتوفير النقل، وأن يكون هناك مبلغ مناسب لهم للنقل، وطالبوا إدارة التعليم بالقنفذة بالتدخل في وضع الشركات المسؤولة عن ذلك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مدرسة عالمية تحرم 100 طالب من الدراسة بسبب الرسوم.. و«التعليم» تتفاعل

مدرسة عالمية تحرم 100 طالب من الدراسة بسبب الرسوم.. و«التعليم» تتفاعل

«تعليم القريات» يكشف حقيقة المغالطات حول مدارس حي الفيصلية ويتوعد بالمحاسبة

«تعليم القريات» يكشف حقيقة المغالطات حول مدارس حي الفيصلية ويتوعد بالمحاسبة

«التعليم» تُوجِّه بإحالة مواليد 1380 للتقاعد

«التعليم» تُوجِّه بإحالة مواليد 1380 للتقاعد

تعرف على شروط «التعليم» للانتقال من الكادر التعليمي إلى الإداري

تعرف على شروط «التعليم» للانتقال من الكادر التعليمي إلى الإداري

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>