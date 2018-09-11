«شركات نقل» ترفض توصيل الطلاب بالعرضيات.. و«تواصل» تكشف السبب

تواصل – سعيد القرني:

رفضت عدة شركات نقل توصيل الطلاب والطالبات في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة.

وأعرب عدد كبير من أولياء الأمور في حديث خاص لـ “تواصل” عن تذمرهم الشديد تجاه معظم الشركات، بعد أن رفضوا نقل أبنائهم من وإلى المدارس، وتعنت الشركات.

من جانبه، أكد سالم بن خزمان الحارثي، أن جميع الشركات تخلت عن نقل طلابهم وطالباتهم، وأنهم تقدموا لشركة تطوير للنقل بمحافظة القنفذة بالعديد من الشكاوى وأبلغوهم أنه تم تسليم النقل لشركة حافل.

وأضاف: “شركة حافل رفضت أن تدفع للمتعهدين بالنقل أكثر من 8 ريالات وسعة المركبات 7 طلاب حيث إن المجموع 56 ريالاً لكل سيارة”.

وأشار إلى أن الأهالي رفضوا ذلك المبلغ لأنه لا يكفي متطلبات المركبة من وقود وغيره، حيث إن الشركات المسبقة كانت تدفع مبلغ 10 ريالات على الطالب الواحد ولكن هذه السنة تم تقليص المبلغ إلى 8 ريالات، لافتاً إلى مراجعة مكاتب الشركات بالقنفذة ولكن للأسف دون جدوى أو حل يرضي الطرفين، مشدداً على أن الطلاب والطالبات خلال هذه الأيام لا تتوافر لهم وسائل نقل.

أما عبدالله صالح الحارثي، فقال إن أكثر الطلاب والطالبات يذهبون للمدارس إما عن طريق الإيجار الشخصي وهذا يكلف الأهالي أعباء كثيرة، أو أن يقوم أولياء الأمور بتوصيلهم، لافتاً إلى أن بعض المدارس تقع بمناطق جبيلة ووعرة.

بدوره، أعرب عطية علي البحيري، عن استيائه من تعنت شركات النقل، مؤكداً أن أولياء الأمور استجابوا لقرارات وزارة التعليم بدفع 200 ريال وللأسف إلى الآن لم تتوفر وسائل نقل لأبنائهم، مؤكداً أن طلاب العرضيات منذ بداية العام الدراسي دون نقل.

ومن جانبهم، ناشد المتعهدين في المحافظة، مسؤولي وزارة التعليم بالتدخل العاجل والنظر لأبنائهم وبناتهم وتوفير النقل، وأن يكون هناك مبلغ مناسب لهم للنقل، وطالبوا إدارة التعليم بالقنفذة بالتدخل في وضع الشركات المسؤولة عن ذلك.