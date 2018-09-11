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مدرسة أمريكية تُخير أولياء الأمور.. إما عودة «الضرب» أو الفصل

مدرسة أمريكية تُخير أولياء الأمور.. إما عودة «الضرب» أو الفصل
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تواصل – وكالات:

خيرت مدرسة أمريكية في ولاية جورجيا أولياء الأمور، بإعادة إدخال العقاب البدني لتأديب تلاميذها، أو الفصل في حالة رفض أولياء الأمور عقوبة الضرب.

ونقل موقع تلفزيون “دبليو أس بي” الأمريكي أن إدارة “مدرسة جورجيا للابتكار والكلاسيكيات” أرسلت كتاباً إلى الأهالي للحصول على موافقة من أجل ضرب التلاميذ، وإلى وقت التقرير، قرابة 100 ولي أمر وافق بالإيجاب على الطلب.

وقالت مديرة المدرسة للتلفزيون إنها تأخذ الانضباط على محمل الجد وتتابع “كان هناك وقت عندما كان العقاب البدني نوعاً من أسس التعليم في المدرسة، ولم تكن هناك المشاكل التي نواجهها اليوم”.

ويؤكد الكتاب المرسل على إعلام أولياء الأمور الموافقين على هذه السياسية الجديدة، بأن التلميذ لن يتعرض للعقاب البدني أكثر من 3 مرات؛ إذ سيتم أخذه إلى مكتب مغلق للمدير أو للناظر، حيث سيضع يديه على ركبتيه أو على أحد المفروشات وسيتم صفع أردافه بعصا”.

وفي حال رفض أولياء الأمور هذه السياسة الجديدة؛ فإن العقاب البديل سيكون الفصل عن المدرسة لـ5 أيام.

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