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«الصحة»: الإطاحة بطبيب عربي يبيع «أدوية إجهاض» بطريقة مخالفة

«الصحة»: الإطاحة بطبيب عربي يبيع «أدوية إجهاض» بطريقة مخالفة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ضبط طبيب وافد ظهر في تقرير تلفزيوني وهو يبيع “أدوية إجهاض” مجهولة المصدر بطريقة مخالفة، مؤكدة إحالته إلى النيابة العامة.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن دور وسائل الإعلام أسهم في القبض على المخالف.

وطالبت الوزارة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالف، أو ممارسات تتعلق ببيع أدوية مجهولة المصدر؛ حفاظاً على صحة المرضى.

 

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