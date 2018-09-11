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اليمن.. مقتل مشرفي التسليح والأمن للحوثيين في صعدة

اليمن.. مقتل مشرفي التسليح والأمن للحوثيين في صعدة
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تواصل – وكالات:

أكدت مصادر محلية في محافظة صعدة باليمن، اليوم الثلاثاء، مقتل مشرفي التسليح والأمن للحوثيين في مديرية باقم.

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو “أبو صقور” المشرف الأمني للميليشيا في باقم لقي مصرعه في معارك مع الجيش اليمني.

كما قتل القيادي المدعو “أبوشهاب” مشرف التسليح للميليشيا بمحافظة صعدة في مواجهات مع أفراد القوات الحكومية في مديرية باقم؛ وفقاً لوكالة “خبر” اليمنية.

وكشفت المصادر عن “مصرع وجرح العشرات عناصر ميليشيا الحوثي التابعة لما تسمى بكتيبة الكرار بغارات لمقاتلات التحالف العربي على أحد مقراتهم في مديرية باقم”.

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