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بعد واقعة «حليمة بولند».. «النيابة العامة» توضح عقوبة تقليد خاتم أو علامة تجارية

بعد واقعة «حليمة بولند».. «النيابة العامة» توضح عقوبة تقليد خاتم أو علامة تجارية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة، أن “تقليد خاتم أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، يعد من جرائم التزوير ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن سنة، وتصل للسجن سبع سنوات، وبغرامة تصل سبعمائة ألف ريال”.

وكانت الإعلامية “حليمة بولند”، نشرت فيديو قالت فيها إنها تستقبل هدية ثمينة تمَّ توصيلُها لها في جناحها الذي تقيم فيه، وتم إبلاغُها أن قيمة الهدية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

في الوقت ذاته، نفت شركة عبدالصمد القرشي للعطور، علاقتها بمقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يزعم تقديم الشركة هدية بقيمة 3 ملايين ريال إلى حليمة بولند.

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم الشرطة أنه بالإشارة لما تم تداوله على حساب إحدى الإعلاميات الخليجيات من تلقيها هدية عطور ثمينة وكُتب عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية، شرعت الجهات المختصة بإجراءات التثبت وأسفرت الجهود الأمنية عن القبض على من يقف خلف هذه العملية، واتضح أنهم “عبدالله صالح حماد المطيري، سعودي الجنسية، نظير نبيه هاني، لبناني الجنسية، متين أحمد، هندي الجنسية”.

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