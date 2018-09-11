«تقييم الحوادث» ينفي استهداف «التحالف» لمسجد الوهط أو سوق شاجع باليمن

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس فريق تقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، ردًا على تقرير هيومن رايتس في نوفمبر 2015 أن التحالف قصف “سوق شاجع” في قرية زبيد وقتل فيه 60 مدنيا و155 جريحا، “إن الفريق توصل إلى أنه لم يكن هناك أي مهام جوية لقوات التحالف في ذلك اليوم بمحافظة الحديدة بما فيها سوق شاجع”.

وأوضح “المنصور”، في تصريحات صحفية، “تعتمد قراراتنا على الأدلة الدامغة وليس على ما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي”، مؤكدا أن “تحالف دعم الشرعية في اليمن لم يستهدف “مسجد الوهط” كما ادعى مفوض الأمم المتحدة في تقريره”.