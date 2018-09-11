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كيف تستفيد من العام الجديد؟.. 8 نصائح تساعدك على ذلك
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تواصل – متابعات:

مع انتهاء عام هجري، وبدء عام آخر جديد، يحتاج الإنسان إلى مراجعة نفسه، وتقييم العام الذي مر سريعًا من بين يديه، عله يستطيع تحصيل ما فاته العام الماضي من نجاحات وتحقيق طموح وتميز في شتى المجالات.

ويتحين الكثيرون بداية عام جديد لوضع خطط وأهداف يطمحون لإنجازها قبل نهاية العام، وفيما يلي عدة نصائح تساعدك على تحقيق هذه الأهداف.

  1. قيِّم عامك الماضي:

حتى تعزز إيجابيات السنة الماضية، وتتجنب ما اقترفت فيها من أخطاء وسلبيات؛ لذا ينصح بأن تجلس مع نفسك وتدوّن خطة العام الماضي وما أنجزت فيها وما قصرت، والبناء على ذلك في الخطة الجديدة.

  1. لا تقيد أفكارك:

أطلق العنان لأفكارك، واكتب كل الأحلام والأماني التي تطمح لتحقيقها، ولا يهم عددها، ولا تكتفي بأن تكون مشاريع مهنية، بل احرص على أن تسجل أهدافاً تتعلق بالعائلة والأصدقاء ومحيطك الاجتماعي ومختلف جوانب الحياة.

  1. ركز على أهداف محددة:

اختر هدفاً أو اثنين، واجعلهما الأكثر أهمية على الإطلاق، فعادة ما يقفز إلى ذهنك هدف معين يعد بالنسبة لك الهدف الأهم، كزواج مثلاً، أو الحصول على وظيفة جديدة، أو السفر إلى بلد تفضله.

  1. قسمه إلى أهداف مرحلية:

قسم هدفك الرئيسي إلى أهداف مرحلية صغيرة، تكون أسهل في التنفيذ، واعطها مواعيد محددة، فتحقيق هدفك الصغير يحمسك لهدفك الكبير.

  1. قاعدة “SMART”:

ينصح العلماء ومتخصصو التنمية البشرية بأن يكون هدفك الرئيسي أو أهدافك المرحلية خاضعة لقانون “SMART”، أي يكون محدداً وواضحاً من حيث الخطوات والنتيجة، ومحدد التاريخ والكمية، وأن يكون هدفاً واقعياً، وأن يحقق حاجة شخصية، وتحبه النفس، وأن يكون قابلاً للقياس ومتابعة تطوره ونموه.

  1. دوّن أهدافك في كل مكان:

اجعلها لا تغيب عن عينيك، دونها في دفتر الملاحظات، اطبع نسخة منها وألصقها في الدولاب والثلاجة، أرسل نسخة عبر بريدك الإلكتروني، واحفظها في رسائل التذكير والملاحظات على جوالك.

  1. تحدث مع الآخرين عن أهدافك:

أخبر أصدقاءك وأقاربك وزملاءك في العمل عن أهدافك للعام الجديد، اطلب منهم المساعدة وإبداء الملاحظات، سيكون لهم دور في تشجيعك وتذكيرك بأهدافك، وعندما تكشفون أهدافكم تصبحون أكثر مسؤولية عليها، واختر الإيجابيين من الناس الذين يدعمونك وابتعد عن السلبيين فقد يحبطونك ويحطمونك.

  1. تابع أهدافك أولاً بأول:

طبعاً أنت قد دونتها سلفاً، الآن تابعها أولاً بأول، بعد شهر راجع نفسك ماذا أنجزت وماذا لم تنجز، واصل فيما أنجزت وابدأ فيما أهملت، عدل ما يحتاج التعديل.. هكذا أنت في المسار الصحيح لتحقيق أهدافك.

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