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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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«كافل» تقدم 500 حقيبة مدرسية لأيتام مكة

«كافل» تقدم 500 حقيبة مدرسية لأيتام مكة
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تواصل – مكة المكرمة:

قدمت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع بنك ساب 500 حقيبة مدرسية لأيتام البلد الحرام.

وتحتوي على الأدوات المدرسية الأساسية لكافة مراحل التعليم، ضمن برامجها المجتمعية التي تهدف لرعاية ومساعدة الأيتام.

وأعرب الأمين العام للمؤسسة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز عن شكره وتقديره لبنك ساب على دعمهم لأيتام البلد الحرام من خلال توفير الحقائب التعليمية، وذلك استشعارًا منه باحتياجات هذه الفئة الغالية وإيمانًا بالمسؤولية الاجتماعية تجاههم وتفعيلاً لدور المبادرات الإنسانية الهادفة التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة.

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