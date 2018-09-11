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أطفال العالم في خطر.. نصف مليون مهددون بالموت جوعًا هذا العام

أطفال العالم في خطر.. نصف مليون مهددون بالموت جوعًا هذا العام
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تواصل – وكالات:

حذرت منظمة “أنقذوا الأطفال” الخيرية من أن أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة سيموتون جوعًا هذا العام في البلدان التي تعاني من نزاعات.

ووفقًا لـ”بي بي سي عربي” فإن المنظمة أكدت أن الوضع سيئ للغاية في هذا العام، إذ إن نحو أربعة ملايين ونصف مليون طفل دون سن الخامسة يعيشون في مناطق نزاع سيحتاجون إلى علاج هذا العام بسبب سوء التغذية الحاد.

لكن معظم هؤلاء الأطفال لن يحصلوا على العلاج اللازم، ولذا تقول المنظمة إن أكثر من نصف مليون طفل سيموتون.

وألقت المنظمة -ومقرها لندن- باللوم على النقص المعتاد في تمويل برامج الأمم المتحدة والبرامج الإنسانية الأخرى، لكنها أشارت أيضًا إلى أن المزيد من الأطراف المتحاربة تمنع عمدًا تدفق المساعدات الإنسانية الطارئة.

وتقول المنظمة إنه وفقاً لبيانات الأمم المتحدة كان هناك 1460 حالة خلال العام الماضي رُفض فيها وصول المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع، وهو ضعف عدد الحالات منذ عام 2012.

ويعود السبب وراء هذا الارتفاع إلى القتال في جنوب السودان ومالي وسوريا وجرائم الحوثيين في اليمن.

وقال كيفن واتكينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة “أنقذوا الأطفال”، إن استخدام التجويع كسلاح في الحرب أصبح الوضع الطبيعي الجديد.

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