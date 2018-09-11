برعاية وزير الصحة.. «الغذاء والدواء» تُطلق غداً استراتيجية تنظيم الغذاء الصحي

تواصل – واس:

تنظم الهيئة العامة للغذاء والدواء، غداً حفلاً لإطلاق استراتيجية تنظيم الغذاء الصحي، برعاية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، كما توقع الهيئة اتفاقيات التزام طوعي مع عدد من مصنّعي وموردي المنتجات الغذائية العالمية لتقليل محتوى السكر والملح والدهون في منتجاتهم.

وتهدف استراتيجية تنظيم الغذاء الصحي التي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 إلى تخفيض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح والدهون المشبعة والمتحولة، وتوعية وتهيئة مصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية لتخفيض محتوى منتجاتهم الغذائية من الملح والسكر والدهون المشبعة والمتحولة، ووضع السعرات الحرارية في قوائم المطاعم والمقاهي، وتحديد الاستهلاك والاحتياج اليومي من السعرات الحرارية للفرد من خلال مسح تغذوي وطني للتعرّف على الحالة التغذوية للمجتمع.

وتسعى اتفاقيات الالتزام الطوعي مع عدد من مصنّعي وموردي المنتجات الغذائية إلى حث القطاع الخاص على القيام بمبادرات طوعية لتقليل محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح والدهون، ووضع بيانات تغذوية واضحة وسهلة القراءة على بطاقات المنتجات الغذائية.