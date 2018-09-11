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حادث مؤلم.. وفاة معلم وإصابة 3 آخرين في تصادم شمال الليث

حادث مؤلم.. وفاة معلم وإصابة 3 آخرين في تصادم شمال الليث
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تواصل- فريق التحرير:

تُوفي معلم وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم – بعد ظهر اليوم – بمركز يلملم شمالي محافظة الليث.

وفي التفاصيل، كان أربعة من المعلمين في طريق عودتهم من مجمع مدارس الرنيفة وفي أثناء مرورهم بمنطقة تسمّى الحمراء فُوجئوا بسيارة أخرى يقودها مواطن، فحاولوا تفاديها إلا أنهم اصطدموا بها؛ ما نتج عنه وفاة أحدهم وإصابة الثلاثة الآخرين، إضافة إلى قائد السيارة الأخرى بإصابات بالغة.. وشُوهد أحد المعلمين فاقداً الوعي.

وباشرت الحادث دورية الشرطة الموجودة بمركز يلملم، وإسعافات جمعية الهلال الأحمر التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى النور بمكة المكرّمة.

 

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