أول يوم توطين.. حملات على منافذ البيع في «الأنشطة الأربعة» 

تواصل – الرياض:

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، قرار توطين العمل في منافذ البيع في أربعة أنشطة تجارية، وذلك بالبدء في الحملات التفتيشية على وكالات السيارات ومحال الأواني المنزلية والملابس الجاهزة وملابس الأطفال، في الرياض ومناطق أخرى.

ويدخل قرار توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، حيز التطبيق اليوم.

وقد بدأ فرع الوزارة بمنطقة الرياض بمشاركة وزارة التجارة والضبط الأمني وأمانة الرياض، تنفيذ حملة تفتيشية على وكالات السيارات، والأواني المنزلية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، بالعاصمة.

كما بدأ فرع الوزارة بمنطقة الجوف تنفيذ حملة تفتيشية على وكالات السيارات ومحلات الأواني المنزلية والملابس الجاهزة وملابس الأطفال، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الشريكة.