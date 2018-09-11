جرَّاح يستخرج ألف حصوة من القناة المرارية لمريض

تواصل – وكالات:

تمكَّن الدكتور حسام الدين سليمان، أستاذ جراحة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس بمعهد الكبد القومي في مصر، من إجراء عملية نادرة ناجحة لمريض 45 عاماً كان يعانى من وجود آلاف الحصوات بالقنوات المرارية بالكبد، نتيجة ضيق بهذه القناة المرارية لوجود عيب خلقي فيها أدى إلى تكوين الحصوات.

وأكد “سليمان” في تصريحات صحفية “أنه تم باستئصال القناة المرارية واستخراج أكثر من 1000 حصوة بها، والاستعانة بجزء من الأمعاء الدقيقة لتكوين قناة مرارية جديدة، مؤكداً أن هذه الحالة تعتبر حالة نادرة جدا، وتم استخدام تقنية جديدة لتحويل القناة المرارية الواصلة للاثنى عشر، والكبد، مشيراً إلى أنه مثل هذه الحالات أحياناً يحدث أورام، أو حصوات، أو التهابات بالقناة المرارية تؤدى إلى حدوث انسداد بالقنوات المرارية الموجودة داخل الكبد.

وأوضح أن هذا المريض كان يعانى ضيق مزمن بالقناة المرارية أدى إلى تكوين حصوات حوالي أكثر من 1000 حصوة من القناة المرارية داخل الكبد، موضحاً أن استمرار هذه الحصوات لمدة طويلة يؤدى إلى حدوث أورام داخل الكبد.

وأشار الطبيب الجراح إلى أن المريض كان قد حضر إلى معهد الكبد بالمنوفية لإجراء جراحة زراعة كبد، واستشار معظم جرّاحي الكبد، وأوصوا بضرورة زراعة الكبد، ولكن كان لهم رأي آخر، حيث إنه بعد مراجعة الأشعة، كان رأيهم أنه لا يحتاج لزراعة كبد، حيث إن الكبد سليم وطبيعي، وأن المشكلة هي وجود حصوات بالقناة المرارية، وبالفعل تم إجراء عملية باستئصال المرارة والقناة المرارية بالكامل، واستئصال مئات من الحصوات داخل الكبد، وتم إنشاء قناة مرارية جديدة باستعمال جزء من الأمعاء الدقيقة كبديل للقناة المرارية.

وتابع قائلاً: “من خلال الجراحة اكتشفنا أوراماً بالفعل بالكبد، وتم أخذ عينات منها لتناول العلاج الكيماوي، وهذه الأورام قد تكون من البنكرياس أو من القناة المرارية نفسها، حيث إن المريض يتناول حالياً جرعات من العلاج الكيماوي لعلاج الأورام الموجودة بالبنكرياس، مؤكداً أن هذه الحالة تعتبر من الحالات النادرة، حيث يعاني المريض من مرض اسمه “مرض كارولي”، وهذا المرض يؤدي إلى حدوث اتساع للقنوات المرارية داخل الكبد في الفصين، ومن أحد المسببات لحدوث الحصوات داخلها ووجود ضيق في القناة المرارية الرئيسية.

وقال: إن المريض حالياً بصحة جيدة، ويتلقى العلاج الكيماوي لعلاج الأورام الموجودة بالبنكرياس، والقنوات المرارية الجديدة لم يحدث فيها أي مضاعفات أو تكوين حصوات جديدة.