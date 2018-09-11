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سبعيني يتبرع بكل مدخراته عن طريق الخطأ

سبعيني يتبرع بكل مدخراته عن طريق الخطأ
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تواصل – وكالات:

تبرع رجل في العقد السابع من العمر، بجميع مدخراته التي تبلغ 15000 دولار أمريكي، لحملة تمويل جماعي عن طريق الخطأ.

بعدما شعر جيم هاك، البالغ من العمر 72 عاماً، بالحزن الشديد عندما قرأ على أحد المواقع الإلكترونية عن إيزا غالو التي تم طردها من عملها في مطار دالاس، قرر المساهمة في حملة التبرعات التي أطلقها الموقع بمبلغ 15 دولار أمريكي.

وقال السيد هاك، إنه أراد تقديم هذا المبلغ البسيط للسيدة التي كانت تعمل لأكثر من 16 ساعة يومياً لإرسال الأموال لعائلتها في سيراليون.

إلا أن الرجل المسن ارتكب خطأً كبيراً عند إدخال الرقم على الموقع، حيث قام بإدخال رقم 15000 عوضاً عن الرقم 15. وفي اللحظة التي أدرك فيها خطأه، شعر الرجل بالذعر، ولكنه آثر عدم إخبار زوجته خشية منه على صحتها.

ولتدارك الخطأ، قام السيد هاك بالاتصال بموقع “غو فاند مي” وشرح لهم ما حدث معه. إلا أن ردود الموقع كانت غير مرضية بالنسبة له، لأنهم لم يعدوه بإعادة أمواله على الفور متذرعين بعدم توفر الأموال في الوقت الحاضر.

وبعد محاولات كثيرة، تواصل فيها الرجل مع الموقع ومع منظمي حملة التبرعات، تمكن الرجل من الحصول على وعد بإعادة المبلغ الذي سُحب من رصيده، ومن المتوقع أن يتلقى شيكاً بمبلغ 15000 دولار قريباً، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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