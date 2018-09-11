«صحة بيشة» تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، عن توفر وظائف شاغرة على فئة (مستخدم وسائق) وسيتم فتح باب القبول على هذه الوظائف اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1440/1/1 ولمدة خمسة أيام.

وتشتمل الوظائف على 6 وظائف بمسمى مستخدم ووظيفتين بمسمى حارس ووظيفة واحدة بمسمى سائق.

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مستخدم هي:

1. مؤهل الابتدائي أو شهادة الكفاءة المتوسطة.

2. أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

والشروط المطلوبة لشغل لوظيفة سائق هي:

1. الحصول المسبق على رخصة قيادة عمومي سارية المفعول.

2. الأفضلية لمن لديه خبرة سابقة في جميع الوظائف.

» التقديم من خلال الرابط الالكتروني ولن يقبل أي طلب ورقي أو مؤهلات غير مطلوبة .

» ويمكنكم التقدم للوظائف من خلال الرابط الإلكتروني (https://goo.gl/hvqnjj)