ابنة مليادير توظف 12 شخصاً لخدمتها خلال دراستها في الجامعة

تواصل – وكالات:

وظفت ابنة ملياردير هندي طاقماً من الموظفين يتألف من 12 شخصاً، لرعايتها وخدمتها طوال فترة دراستها في جامعة سانت أندويز في اسكتلندا.

واشترى والدا الطالبة التي لم يُعرف اسمها، منزلاً لتعيش فيه ابنتهما خلال سنوات دراستها الأربع في الجامعة، وسيرافقها فريق مؤلف من 12 موظفاً، بما في ذلك خادمتان ومدبرة منزل، وبستاني، وشيف خاص، وسائق.

وتم نشر إعلان عن الوظائف في وكالة سيلفر سوان للتوظيف، عبّرت فيه العائلة عن رغبتها بتوظيف أشخاص ذوي خبرة وكفاءة عاليتين.

كما ذكر الإعلان بأن الخدم يجب أن تكون لديهم شخصيات مميزة، ويتحلوا بالنشاط والإيجابية، وأن واجباتهم ستشمل مهام عديدة، مثل إيقاظ الطالبة في وقت محدد كل صباح، والاتصال مع الموظفين الآخرين لتنسيق مواعيد الطعام والنظافة الشخصية، وإدارة خزانة الملابس، وعمليات التسوق.

من الجدير بالذكر بأن رواتب الموظفين قد تصل إلى 30.000 جنيه إسترليني سنوياً، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.