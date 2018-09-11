بالصور.. طريقة حظر النوافذ المنبثقة في متصفح سفاري على آيفون وآيباد

تواصل – وكالات:

تعتبر النوافذ المنبثقة التي يتم فتحها على نافذة المتصفح أو أسفلها أو في علامة تبويب أخرى كلما حاولت تصفح الإنترنت عبر متصفح سفاري مشكلة ليست بالهينة وتسبب إزعاجًا كبيرًا وقلقًا بشأن أمان نظام التشغيل آي أو إس iOS، ويجب عليك تجنّب التفاعل معها.

ولمعرفة إيفية حظر النوافذ المنبثقة في متصفح سفاري على آيفون وآيباد إليك تلك الخطوات بحسب ما عرضها موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”:

انتقل إلى الإعدادات Setting.

مرِّر لأسفل واضغط على متصفح سفاري Safari.

مرِّر لأسفل حتى ترى خيار حظر النوافذ المنبثقة Block Pop-ups، ستجد بجواره زر تمرير غير مفعل، قم بتفعيله بالضغط عليه.

لزيادة تأمين جهازك ضد النوافذ المنبثقة الضارة قم بتفعيل إعداد تحذيرات مواقع الويب الاحتيالية داخل متصفح سفاري، باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات Setting.

مرِّر لأسفل واضغط على متصفح سفاري Safari.

مرِّر لأسفل حتى ترى خيار تحذير الموقع الاحتيالي Fraudulent Website Warning، ستجد بجواره زر تمرير غير مفعل، قم بتفعيله بالضغط عليه.

لن يكفي تفعيل إعدادات حظر النوافذ المنبثقة Block Pop-ups، وتحذير الموقع الاحتيالي Fraudulent Website Warning في متصفح سفاري Safari فقط لحماية جهازك من الرسائل المتطفلة على الويب، لذلك يجب عليك زيادة تأمين هاتفك عن طريق تثبيت أحد تطبيقات حظر المُحتوى الضار.

توفر لك تطبيقات حظر المحتوى الضار تصفح الويب على هاتف آيفون أو جهاز آيباد دون القلق من أي تهديدات خارجية، حيث لا يقتصر دورهم على حظر النوافذ المنبثقة فقط، بل ستحظر الإعلانات أيضًا، ومقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيًا.

ما أكثر التطبيقات المتوفرة لحظر المحتوى الضار والتي يوجد منها إصدارات مجانية وإصدارات مدفوعة ولكن طبعًا المدفوعة ستكون أفضل من حيث الخيارات المتاحة والميزات الأقوى، ومن بين أشهر هذه التطبيقات وأفضلها التالي:

1- تطبيق 1Blocker مُتاح بشكل مجاني للتحميل، لكنه يسمح لك بترقيّة للإصدار المدفوع مقابل 4.99 دولار.

2- تطبيق Crystal المُتاح على آي تيونز بسعر 0.99 دولار.

3- تطبيق Firefox Focus الذي يُعتبر أداة لحظر المُحتوى على متصفح سفاري، ويُمكنه العمل كمتصفح مستقل أيضًا.

لاستخدام أي من تطبيقات حظر المحتوى هذه، قم بتثبيت التطبيق على جهازك من خلال آي تيونز ثم قم بالخطوات التالية لتفعيله عبر متصفح سفاري:

