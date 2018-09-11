بسبب حادثة انزلاق.. إحالة شركة مصاعد إلى النيابة العامة بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، عن إحالة إحدى الشركات العاملة في مجال المصاعد بالعاصمة المقدسة إلى فرع النيابة العامة بمكة.

وأوضحت، أن ذلك يأتي على أثر التحقيقات التي تم إجراؤها عقب حادثة انزلاق كابينة مصعد لبناية مكونة من ستة أدوار لإقامة الدعوى القضائية بحقها.

وقال المتحدث باسم المنطقة العقيد سعيد سرحان، أن نتائج التحقيقات والتقارير الفنية من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة لحادثة انزلاق المصعد الذي نتج عنه عدد من الإصابات الخفيفة، أظهرت إهمال الشركة في أعمالها الفنية لصيانة المصعد.

وأضاف: «الدفاع المدني يؤكد على شركات ومؤسسات المصاعد العمل بدقة واهتمام ومهنية لأهمية المصاعد حفاظا على أرواح مستخدميها، وأن أي إهمال أو قصور في هذا الجانب سيعرض مؤسسات وشركات الصيانة تحت طائلة المسائلة القضائية والإجراءات النظامية».