بسبب حادثة انزلاق.. إحالة شركة مصاعد إلى النيابة العامة بمكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. تعرف على القرارات

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. تعرف على القرارات

مصادر: استمرار احتجاز صاحب واقعة «دق على عمتك» لحين محاكمته

مصادر: استمرار احتجاز صاحب واقعة «دق على عمتك» لحين محاكمته

تنفيذ شرع الله في قاتل والدته وأخته بجيزان

تنفيذ شرع الله في قاتل والدته وأخته بجيزان

والد الطالبة «صبابة القهوة» يطالب بلجنة عاجلة للتحقيق في إصابة ابنته

والد الطالبة «صبابة القهوة» يطالب بلجنة عاجلة للتحقيق في إصابة ابنته

بسبب حادثة انزلاق.. إحالة شركة مصاعد إلى النيابة العامة بمكة

بسبب حادثة انزلاق.. إحالة شركة مصاعد إلى النيابة العامة بمكة
0

تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، عن إحالة إحدى الشركات العاملة في مجال المصاعد بالعاصمة المقدسة إلى فرع النيابة العامة بمكة.

وأوضحت، أن ذلك يأتي على أثر التحقيقات التي تم إجراؤها عقب حادثة انزلاق كابينة مصعد لبناية مكونة من ستة أدوار لإقامة الدعوى القضائية بحقها.

وقال المتحدث باسم المنطقة العقيد سعيد سرحان، أن نتائج التحقيقات والتقارير الفنية من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة لحادثة انزلاق المصعد الذي نتج عنه عدد من الإصابات الخفيفة، أظهرت إهمال الشركة في أعمالها الفنية لصيانة المصعد.

وأضاف: «الدفاع المدني يؤكد على شركات ومؤسسات المصاعد العمل بدقة واهتمام ومهنية لأهمية المصاعد حفاظا على أرواح مستخدميها، وأن أي إهمال أو قصور في هذا الجانب سيعرض مؤسسات وشركات الصيانة تحت طائلة المسائلة القضائية والإجراءات النظامية».

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مدني مكة يحذر المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية

مدني مكة يحذر المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية

«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية مصحوبة برياح وزخات من البرد على مكة

«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية مصحوبة برياح وزخات من البرد على مكة

محكمة التنفيذ بمكة تسترد 6.5 مليار ريال خلال عام

محكمة التنفيذ بمكة تسترد 6.5 مليار ريال خلال عام

إصابة امرأتين وعامل في «تسرب غاز» بأحد مطاعم المدينة

إصابة امرأتين وعامل في «تسرب غاز» بأحد مطاعم المدينة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد
الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع
تقارير وحوارات

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع

المزيد
فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>