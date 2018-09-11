فوائد صحية جمّة يوفرها البصل.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

كشف موقع «ميديك فوروم» أن عصير البصل يحتوي على مزايا عديدة، تجعل وجوده الدائم في المطبخ أمراً ضرورياً، إذ يُحسن عملية الهضم، لأنه يحتوي على ألياف إينولين التي تغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة.

كما يحتوي على المركب الكيميائي كيريستين المضاد الطبيعي للحساسية، وهو مركب يمتصه الجسم بسهولة، ويحتفظ به لفترة طويلة، وهو مادة ممتازة، مضادة لأمراض البرد واضطرابات الجهاز التنفسي، لأن البصل يمنع تكوّن المخاط في الممرات التنفسية، وبالتالي يحمي صحة الشخص.

والبصل وسيلة ممتازة للحفاظ على عظام قوية، وأوضحت نتائج الدراسات بأن مكونات البصل تمنع فقدان العظام لكثافة مكوناتها المعدنية، علاوة على أن عصير البصل مفيد للشعر، لأنه يحتوي على عنصر الكبريت، الذي يعتبر أحد أهم المواد الطبيعية المساعدة في نمو الشعر، ويخفض مستوى السكر في الدم، لأنه يحتوي على الكروم وثاني كبريتيد بروبيل الأليل، وتناول عصير البصل بصورة دورية منتظمة يخفض مستوى الكوليسترول في الدم لاحتوائه على الكبريت والكروم وفيتامين B.