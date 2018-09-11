فوائد صحية جمّة يوفرها البصل.. تعرف عليها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. تعرف على القرارات

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. تعرف على القرارات

مصادر: استمرار احتجاز صاحب واقعة «دق على عمتك» لحين محاكمته

مصادر: استمرار احتجاز صاحب واقعة «دق على عمتك» لحين محاكمته

تنفيذ شرع الله في قاتل والدته وأخته بجيزان

تنفيذ شرع الله في قاتل والدته وأخته بجيزان

والد الطالبة «صبابة القهوة» يطالب بلجنة عاجلة للتحقيق في إصابة ابنته

والد الطالبة «صبابة القهوة» يطالب بلجنة عاجلة للتحقيق في إصابة ابنته

فوائد صحية جمّة يوفرها البصل.. تعرف عليها

فوائد صحية جمّة يوفرها البصل.. تعرف عليها
0

تواصل – وكالات:

كشف موقع «ميديك فوروم» أن عصير البصل يحتوي على مزايا عديدة، تجعل وجوده الدائم في المطبخ أمراً ضرورياً، إذ يُحسن عملية الهضم، لأنه يحتوي على ألياف إينولين التي تغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة.

كما يحتوي على المركب الكيميائي كيريستين المضاد الطبيعي للحساسية، وهو مركب يمتصه الجسم بسهولة، ويحتفظ به لفترة طويلة، وهو مادة ممتازة، مضادة لأمراض البرد واضطرابات الجهاز التنفسي، لأن البصل يمنع تكوّن المخاط في الممرات التنفسية، وبالتالي يحمي صحة الشخص.

والبصل وسيلة ممتازة للحفاظ على عظام قوية، وأوضحت نتائج الدراسات بأن مكونات البصل تمنع فقدان العظام لكثافة مكوناتها المعدنية، علاوة على أن عصير البصل مفيد للشعر، لأنه يحتوي على عنصر الكبريت، الذي يعتبر أحد أهم المواد الطبيعية المساعدة في نمو الشعر، ويخفض مستوى السكر في الدم، لأنه يحتوي على الكروم وثاني كبريتيد بروبيل الأليل، وتناول عصير البصل بصورة دورية منتظمة يخفض مستوى الكوليسترول في الدم لاحتوائه على الكبريت والكروم وفيتامين B.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سريان قرار إلغاء وضع تاريخ الإنتاج على السلع الغذائية وسط جدل واسع

سريان قرار إلغاء وضع تاريخ الإنتاج على السلع الغذائية وسط جدل واسع

نصائح لغداء صحي للطفل في المدرسة

نصائح لغداء صحي للطفل في المدرسة

دراسة: هذه الأطعمة تسبب الصلع والشيب المبكر

دراسة: هذه الأطعمة تسبب الصلع والشيب المبكر

تعرَّف على الفوائد الصحية لـ«البصل»

تعرَّف على الفوائد الصحية لـ«البصل»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد
الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع
تقارير وحوارات

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع

المزيد
فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>