عن طريق الهاتف.. خدمة جديدة للتذكير بمواعيد تطعيمات الأطفال

تتيح وزارة الصحة عن طريق بوابتها الإلكترونية خدمة “التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال” لأجل تذكير الوالدين بمواعيد التطعيمات الأساسية ضد الأمراض المستهدفة للأطفال.

وترسل الخدمة رسالة تذكير عبر الهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني قبل موعد تطعيم الطفل بأسبوع.

وقالت الوزارة ‘‘إن الخدمة تهدف إلى الحفاظ على صحة الأطفال وحمايتهم وحماية المجتمع من انتشار الأمراض، داعية المواطنين والمواطنات للتسجيل للاستفادة منها‘‘.

وللتسجيل في خدمة “التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال” أولاً إدخال رقم الجوال، وسيرسل لمقدم الطلب رقم تفعيل، وبعد إدخال الرقم، تطلب الخدمة إدخال تاريخ ميلاد الطفل، وبذلك يكون قد أكمل التسجيل في الخدمة، وستصل مقدم الطلب رسائل التذكير قبل أسبوع من كل موعد تطعيم للطفل.

التسجيل من هنا