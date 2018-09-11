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«المواصفات» توضح حقيقة النقطة السوداء الموجودة في «الترامس»

«المواصفات» توضح حقيقة النقطة السوداء الموجودة في «الترامس»
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تواصل – فريق التحرير:

نفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، صحة ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، بأن حافظات الشاي والقهوة “الترامس” تحتوي على مواد غير آمنة وضارة بالصحة.

وأوضحت الهيئة في ‘‘بيان‘‘ لها، أن النقطة السوداء التي تظهر في بعض الحافظات، هي قطعة دائرية الشكل تضعها بعض الشركات المصنعة في الحيز المفرّغ من الهواء بين طبقتي زجاج الحافظة، وهي لا تلامس محتويات الحافظة من سوائل، لذلك لا تشكل تهديداً للصحة.

وأشار البيان إلى أن التهديد المحتمل من حافظات الشاي والقهوة يأتي من تعرض الحافظة للكسر، ما يعرض المستهلك لجروح أو حروق من السوائل، أو استنشاق المادة المصنعة منها قطعة التثبيت.

نفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس صحة ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، بأن حافظات الشاي والقهوة “الترامس” تحتوي على مواد غير آمنة وضارة بالصحة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن النقطة السوداء التي تظهر في بعض الحافظات، هي قطعة دائرية الشكل تضعها بعض الشركات المصنعة في الحيز المفرّغ من الهواء بين طبقتي زجاج الحافظة، وهي لا تلامس محتويات الحافظة من سوائل، لذلك لا تشكل تهديداً للصحة.

وأشار البيان إلى أن التهديد المحتمل من حافظات الشاي والقهوة يأتي من تعرض الحافظة للكسر، ما يعرض المستهلك لجروح أو حروق من السوائل، أو استنشاق المادة المصنعة منها قطعة التثبيت.

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