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برواتب 11700 ريال.. «هدف» يستضيف ملتقى توظيف التخصصات الهندسية

برواتب 11700 ريال.. «هدف» يستضيف ملتقى توظيف التخصصات الهندسية
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تواصل – واس:

استضاف فرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم، في مدينة الرياض ملتقى توظيف التخصصات الهندسية للباحثين عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، بالتعاون مع مجموعة من منشآت القطاع الخاص، وبرواتب تصل لغاية 11700 ريال.
وقدم “هدف” بالتعاون مع المنشآت، برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمين على الفرص الوظيفية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

 

 

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