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القريات.. ضبط مواطن سرق منزل وافد
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف أنه في يوم الجمعة الموافق ٢٧-١٢-١٤٣٩هـ تقدم لمركز شرطة المطار التابع لشرطة محافظة القريات وافد هندي الجنسية، بالعقد السادس من العمر، ببلاغ عن تعرُّض سكنه للدخول وسرقة مبلغ مالي ولا يتهم أحداً بذلك.

وأوضح متحدث الشرطة أنه ومن خلال التحريات تم التعرف على الجاني (مواطن ١٩ عاماً) وبسماع أقواله أقر بالسرقة. وتم إيقافه وإشعار دائرة النيابة العامة.

وفي شأن متصل بين المتحدث، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة القريات تمكنت من ضبط مواطن آخر (19 عاما) بعد الاشتباه به عند خروجه من أحد المباني التي يسكنها الوافدون، وبالتأكد منه عثر معه على مبلغ مالي وأثناء ذلك تقدم وافد مصري ببلاغ عن تعرض سكنه للسرقة وأقر المواطن بتلك السرقة، وتم إيقافه وإشعار النيابة العامة.

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