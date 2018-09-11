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إسعافات أولية مهمة لإنقاذ طفلك في أي ظرف طارئ.. تعرَّف عليها

إسعافات أولية مهمة لإنقاذ طفلك في أي ظرف طارئ.. تعرَّف عليها
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تواصل – وكالات:

كثيراً ما يحتاج الآباء والأمهات لمهارات الإسعافات الأولية للتعامل مع أبنائهم، خصوصا في حال تعرض الطفل لأي ظرف طارئ، كوقوف شيء في حلقه، أو توقفه عن التنفس أو غير ذلك.

وتقول أرقام رسمية، أوردتها صحيفة “الصن” البريطانية، الثلاثاء، إن 3 من أصل 4 آباء يفتقرون لمهارات الإسعاف الأولية لإنقاذ أطفالهم في حال تعرضهم لمكروه، واصفة الأرقام بـ”المرعبة”.

وتعتبر الاختناقات أو فقدان الوعي أو التشنجات من أبرز مسببات وفيات الرضع، وفق ما تقول الصحيفة البريطانية.

وأوضح رئيس قسم الإسعافات الأولية في الصليب الأحمر البريطاني، جو موليغان، أن الأطفال الرضع فضوليين للغاية ويحبون استكشاف المناطق المحيطة بهم عن طريقة وضع الأشياء، التي تطالها أيديهم في أفواههم، خاصة عندما يكون في مرحلة التسنين.

وأشار موليغان إلى أبرز السيناريوهات الخطرة، التي تواجه الأطفال الرضع وكيفية مواجهتها، وذلك وفق ترجمة “سكاي نيوز”:

أولاً: الاختناق نتيجة علق شيء في حلقه

– إذا كان الرضيع يعاني من الاختناق ويكافح من أجل التنفس، فعليك أن تبدأ في الضرب 5 مرات خفيفة على ظهره.

– يجب وضع الطفل على طول فخذك على أن يكون رأسه للأسفل.

– إذا لم تكن هذه الخطوة مجدية فعليك بالحل البديل، أن تقلب وجهه إلى ناحيتك، ثم تبدأ الضغط بإصبعيك أسفل الصدر.

– المحاولة الثالثة الاتصال بالطوارئ إذا ظل الشيء عالقا في حلقه.

ثانيا: فقدان الرضيع للوعي

– قم تمديد الطفل على سطح مستو، وتأكد من أنه يتنفس.

– في حال لم يكن هناك تنفس واضح، وباشر في إجراء تنفس صناعي 5 مرات خلال دقيقة واحدة.

– أخبر شخصا ما حولك للاتصال بخدمة الطوارئ.

– اضغط بثبات إصبعيك على صدر الطفل، بمعدل ضغطتين في الثانية.

– العودة إلى معدل التنفس الصناعي لمعدل يصل إلى 30 مرة.

ثالثا: التشنج

التشنج، الذي يمكن أن يكون بسبب الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة، ومن علامات هذا الأمر، احمرار الوجه وتصبب العرق منه.

– تبريد جسده: نزع الملابس في محاولة لتخفيض درجة الحرارة، إذا كانت درجة الحرارة عالية في الغرفة، فافتح نافذة أو بابا للحصول على تدفق للهواء النقي عبر الغرفة.

– مساعدة الطفل على الاسترخاء: عند انتهاء النوبة أو التشنج، ساعد طفلك على الاسترخاء على جانبه مع وضع رأسه الخلفي مائلا للتأكد من أن مجاري التنفس مفتوحة.

– احم طفلك من الإصابة: حاول ربط رأسه بقطعة قماش لحماية الجسد من الإصابة.

– إذا استمرت الأعراض على حالها، اتصل بالطبيب واحصل على المشورة الطبية.

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