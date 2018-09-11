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بالفيديو.. تعرّف على شكل سيارة سكودا الرياضية الجديدة

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تواصل – وكالات:

نشرت شركة سكودا شريط فيديو يظهر التصميم المميز لسيارة “Vision RS” الرياضية التي ستطرحها العام المقبل.

ويظهر الفيديو أن السيارة أتت بهيكل ثنائي الأبواب غاية في الانسيابية والأناقة، وعجلات رياضية كبيرة، ومصابيح LED متطورة.

أما من الداخل فمن المفترض أن تزود هذه المركبة بقمرة ومقاعد مصنوعة من المواد الصديقة للبيئة كالبلاستيك المعالج والكربون، كما أن الواجهة ستزود بـ 3 شاشات متطورة تعمل باللمس، اثنتان في المنتصف، وواحدة على لوحة القيادة أمام السائق مباشرة.

ومن المتوقع أن تزود هذه السيارة بمحرك توربيني هجين قادر على زيادة سرعتها إلى 300 كلم/ ساعة تقريبا.

 

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