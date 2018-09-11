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لأول مرة.. قارب موجه يعبر المحيط الأطلسي

لأول مرة.. قارب موجه يعبر المحيط الأطلسي
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تواصل – وكالات:

احتفلت شركة “OFFSHORE SENSING AS” النرويجية بنجاحها الكبير، بعد أن تمكن قارب صغير موجه أنتجته من عبور المحيط الأطلسي وإنجاز خطوة هي الأولى من نوعها في العالم.

بدأ القارب الذي يحمل اسم “SB MET” رحلته من نيوفندلاند الكندية، في 7 يونيو الفائت، واستطاع عبور 3000 كيلومتر تقريباً، ووصل إلى الجهة المقابلة من المحيط الأطلسي، في 26 أغسطس الماضي.

وبهذه الخطوة، أصبح “SB MET” أول قارب موجه صغير يستطيع عبور المحيط الأطلسي بنجاح، بعد أن تم تسجيل 20 محاولة فاشلة لقوارب أخرى من قبل، ضاعت في مياه المحيط أو غرقت أو علقت في شباك سفن الصيد الكبيرة.

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