«العمل» تودع 1.9 مليار ريال لمستفيدي الضمان عن شهر محرم

تواصل – فريق التحرير:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مبلغ 1.93 مليار ريال في حسابات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وتشمل المبالغ التي أودعتها الوزارة، معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء بعد دمجهما في حساب واحد، وبدل غلاء المعيشة، لشهر المحرم 1440هـ.

وأوضح وكيل وزارة العمل للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، أن المبلغ المخصص للمعاشات الضمانية بلغ 1.333.272.072 ريالاً، وبلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 185.054.268 ريالاً، و97.756.520 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بينما خصص مبلغ 321.261.500 ريال لبدل غلاء معيشة.