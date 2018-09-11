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«هدف»: مقترحات العملاء طورت آليات إيداع مستحقات المستفيدين

«هدف»: مقترحات العملاء طورت آليات إيداع مستحقات المستفيدين
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تواصل – واس:

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أنه وشركاءه يحرصون على الاستمرارية في صياغة خطط لتطوير آليات صرف موحدة لمستحقات المستفيدين، مشيراً إلى أهمية تلبية احتياجات المستفيدين في القطاع الخاص منشآت وأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أبا الخيل أن مقترحات العملاء ومرئياتهم أسهمت في تطوير آليات مناسبة لإيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين في البرامج ,التي ينفذها الصندوق أو يشرف عليها، مثنياً على التفاعل الكبير من العملاء بمختلف شرائحهم من أجل الإسهام المشترك في تحقيق أعلى معايير التميز لخدمة العملاء.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في سياق تعزيز قيم التميز في الصندوق وخدمة المستفيدين حول المملكة.

وشدد على أن “هدف” يسعى للتطوير المستمر في أداء قطاعاته المتعددة والتميز في تقديم الخدمات المقدمة لجميع المستفيدين بما يحقق رضاهم واستحسانهم، مؤكدا حرص الصندوق على تلبية احتياجاتهم، وتأدية مهامه بإتقان، من خلال منظومة بشرية وإلكترونية متكاملة، وبرامج متخصصة نوعية لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القدرات الوطنية المنتجة ذات الكفاءة العالية.

ودعا أبا الخيل عملاء الصندوق إلى زيارة الموقع الالكتروني https://www.hrdf.org.sa للاطلاع على البرامج والخدمات التي يقدمها “هدف”.

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